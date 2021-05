Sport: Vezzali "parità di genere sia riconoscimento tangibile"

ROMA, 05 MAG - "Parlando di pari opportunità lasciatemi tornare, ancora una volta, sulla necessità di un riconoscimento tangibile del professionismo femminile, che non deve essere semplicemente formale ma determinare il definitivo superamento delle disuguaglianze di genere". Lo dice la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, in audizione alle Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport. "Investire nello sport vuol dire avere il coraggio di investire sulle persone - ha proseguito Vezzali - sul capitale umano, e questo vale anche per la tutela dei minori e per il sostegno alle pari opportunità e alla maternità delle atlete e delle tante donne che svolgono ruoli tecnici, che deve essere concreto e soprattutto di facile accesso. Da questo punto di vista, desidero avviare al più presto il confronto con la Ministra Elena Bonetti, con l'obiettivo di estendere al mondo dello sport le azioni di welfare e di reinserimento delle donne che sta portando avanti con il suo Ministero". (ANSA).