F1: Alonso "tornare a correre in Spagna mi entusiasma"

ROMA, 05 MAG - "Sono entusiasta di tornare a correre in Spagna. E' sempre una gara speciale nel tuo paese e ho bei ricordi qui a Barcellona. E' un circuito che tutti noi piloti conosciamo bene, poiché normalmente facciamo i nostri test pre-stagionali qui, oltre a correre il Gran Premio durante la stagione. E' un circuito impegnativo con molte curve ad alta velocità". Fernando Alonso, guida della scuderia Alpine, descrive così la pista sulla quale domenica si svolge il quarto GP della stagione di F1. "La gara arriva subito dopo quella in Portogallo, quindi è bello mantenere lo slancio - aggiunge il pilota originario di Oviedo - E' tradizionalmente un circuito piuttosto difficile per i sorpassi, quindi le qualifiche saranno molto importanti. Vedremo a che punto siamo durante il fine settimana e puntiamo a un weekend positivo con qualche punto in più in classifica". (ANSA).