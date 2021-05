PGA Tour duro contro 'Superlega' del golf "fuori chi accetta"

ROMA, 05 MAG - Contratti da 30-50 milioni di dollari per convincere alcuni tra i migliori giocatori al mondo - da Dustin Johnson, numero 1, a Justin Thomas fino a Brooks Koepka - a 'sposare' la nuova lega golfistica. La Premier Golf League (PGL), con il supporto di un fondo saudita, torna a minare le sicurezze dei più importanti circuiti del green maschile. Immediata la reazione del PGA Tour che, come già successo nel calcio con Fifa e Uefa, impone la linea dura. "Chiunque deciderà di entrare in questo circuito verrà sospeso immediatamente e rischierà l'espulsione definitiva dal massimo tour americano". E' questa la posizione espressa da Jay Monahan, commissioner del PGA Tour. La Premier Golf League avrebbe messo sul piatto 1 miliardo di dollari per convincere 40-50 giocatori a intraprendere una nuova avventura. Che riguarda 18 eventi in tutto il mondo con "borse" da capogiro. L'obiettivo è quello di prendersi la scena già dal 2022. (ANSA).