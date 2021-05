Basket: Nba; Nets ancora ko con Bucks, Hornets verso playoff

ROMA, 05 MAG - I Bucks bestia nera dei Nets. Nel turno di questa notte in Nba la formazione di Milwaukee ha sconfitto ancora quella di Brooklyn. Punteggio finale 124-118. Era la partita clou di questo turno e non ha deluso le attese. La seconda e la terza della Eastern Conference hanno dato spettacolo. Mattatore assoluto il greco Giannis Antetokounmpo, dei Bucks, che ha firmato 36 punti e 12 rimbalzi; sull'altro fronte ottima prova di Kyrie Irving (38 punti) e Kevin Durant (32). A ovest i Lakers hanno perso un'altra posizione in classifica, per mano di Dallas. La formazione californiana ha riposato, e i Mavericks vittoriosi su Miami per 127-113 ne hanno approfittato per fare il sorpasso. Il team di Dallas ora è quinto e i campioni in carica sesti, in realtà sarebbero a pari punti ma Dallas è avanti per gli scontri diretti. In chiave playoff serata positiva per gli Hornets vittoriosi sui Pistons per 102-99, non altrettanto si può dire per Golden State battuta dai Pelicans per 118-103. Infine, vittoria dei Clippers su Toronto per 105-100. (ANSA).