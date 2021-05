Moto: Quartararo operato, "a Le Mans voglio essere al 100%"

ROMA, 04 MAG - Fabio Quartararo è stato operato in mattinata all'avambraccio destro per alleviare il dolore dovuto alla sindrome compartimentale tornata ad affliggerlo domenica, durante il GP di Jerez. Il pilota francese della Yamaha ieri era volato a Marsiglia per sottoporsi ad una risonanza magnetica che ha rivelato una disfunzione a livello dell'arteria ulnare. "C'è una piccola area vicino a una vena dell'avambraccio dove il sangue non circola bene", ha spiegato il suo manager Eric Mahé. Per rimuovere questo problema si è sottoposto all'intervento a Aix-en-Provence. "Non vedo l'ora di tornare a casa e iniziare a lavorare al braccio, in modo da poter essere al 100% a Le Mans. Sono molto positivo per il mio recupero e mentalmente forte e non vedo l'ora di essere sulla mia M1" ha scritto sui social, con una foto che lo raffigura con l'arto fasciato su un letto d'ospedale. Quartararo era già stato operato per sindrome compartimentale nel giugno 2019 allo stesso braccio. (ANSA).