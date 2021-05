Tennis: Madrid; Pella si ritira, Sinner al secondo turno

ROMA, 04 MAG - Tutto facile per Jannik Sinner al primo turno del torneo di Madrid, quarto Master 1000 stagionale che si gioca sui campi in terra rossa del complesso 'Caja Magica' della capitae spagnola. Il giovane altoatesino, n. 18 della classifica mondiale, è stato infatti bravo ma anche fortunato contro l'argentino Guido Pella (n. 55 del ranking), costretto al ritiro nel secondo set per un problema muscolare. L'azzurro però aveva già vinto il primo set con il punteggio di 6-2, mentre nel secondo set, al momento del ritiro di Pella, la situazione era di 4-4. Al prossimo turno Sinner affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l'australiano Alexei Popyrin. (ANSA).