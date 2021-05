Nicola "contenti, adesso serve lo sforzo finale"

TORINO, 03 MAG - "Abbiamo dato dimostrazione di avere dei valori: siamo orgogliosi e contenti di questa vittoria, ma dobbiamo subito archiviarla perché non abbiamo ancora fatto nulla": così il tecnico del Torino, Davide Nicola, dopo la vittoria fondamentale ottenuta contro il Parma. "Abbiamo centrato il nostro primo obiettivo, volevamo tirare dentro alla lotta salvezza altre squadre - dice l'allenatore granata - e adesso serve lo sforzo finale: sono fiducioso sulla tenuta psico-fisica dei miei ragazzi, sono tutti migliorati da quando sono arrivato qui". E su Belotti, sostituito nella ripresa e nervoso al momento del cambio: "A me va bene se era arrabbiato perché voleva segnare, i miei giocatori devono essere ambiziosi quando non ottengono ciò che vogliono". (ANSA).