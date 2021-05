Tennis: Madrid; Fognini fatica ma batte lo spagnolo Taberner

ROMA, 03 MAG - Fabio Fognini fatica ma supera il primo turno del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dove ha fatto il suo rientro in campo dopo la squalifica al torneo di Barcellona per insulti ad un giudice di linea. Il ligure ha superato in tre set (7-6, 2-6, 6-3) lo spagnolo Carlos Taberner, n.141 Atp, proveniente dalle qualificazioni dove al turno decisivo ha battuto Lorenzo Musetti. Fognini domani è atteso dal derby italiano con Matteo Berrettini, n.10 Atp, che in quanto ottava testa di serie entra in gara direttamente al secondo turno. (ANSA).