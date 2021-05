Moto: Quartararo salta test Jerez, accertamenti al braccio

ROMA, 03 MAG - Niente test della MotoGP oggi, a Jerez, per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha è volato in patria per accertamenti al braccio destro. Ieri l'arto ha iniziato a fargli male, quindi ha perso sensibilità e forza ("l'ho sentito come di pietra"), mentre era in corso la gara che lo ha visto partire dalla pole ed arrivare solo tredicesimo. Piazzamento che gli è costrato il vertice della classifica mondiale a favore di Francesco Bagnaia. Il pilota si è sottoposto ad una risonanza magnetica per accertare se il problema è dovuto al riacutizzarsi della sindrome compartimentale per la quale era stato operato allo stesso braccio nel giugno del 2019. (ANSA).