Scudetto Inter:Marotta, la seconda stella sarebbe il massimo

ROMA, 03 MAG - "E' una grandissima soddisfazione, Conte l'ha definita un'opera d'arte questa impresa storica e io sono d'accordo". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Radio Anch'io Sport. "La crescita è stata lenta ma costante, il nuovo percorso è cominciato l'anno scorso e quest'anno Conte è riuscito a inculcare quei principi vincenti alla base di ogni successo. La seconda stella? Sarebbe il massimo per tutti, rientra nel fascino e nel romanticismo che io ho. Per la Champions c'e' una grandissima competizione, le quattro in semifinali sono tra le prime sei ad avere il fatturato maggiore". (ANSA).