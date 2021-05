++ Scudetto Inter: Marotta, al 100% spero Conte resti ++

ROMA, 03 MAG - "Al 100% spero che Conte resti, abbiamo cominciato un ciclo. C'è un problema di ricavi con la pandemia, il quadro è questo. Ci siederemo con Antonio e la proprietà per sapere le loro linee guida, ma c'è un giusto e sano ottimismo". Così Beppe Marotta ai microfoni di Radio Anch'io Sport. "Obiettivo - aggiunge Marotta - è arrivare ad un'accordo con un partner per far arrivare investimenti necessari". (ANSA).