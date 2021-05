Bologna: Mihajlovic, grande partita di Palacio e Vignato

ROMA, 02 MAG - La vittoria avrebbe avvicinato l'aritmetica salvezza al Bologna, ma arrivano invece un punto e una prestazione utile. Il motivo lo racconta lo stesso Sinisa Mihajlovic, che valorizza il talento di Vignato: "Emanuel ha fatto una grande partita, non solo per i tre assist, ma anche per il recupero su Vlahovic lanciato a rete. Gli avevo detto che da lui non mi aspettavo giocate semplici, ma un match in cui si prendesse rischi". Elogi ovvi per Rodrigo Palacio, che nonostante i 39 anni è ritenuto fondamentale dal tecnico serbo: "E' il giocatore più anziano ad aver segnato una tripletta. Sono felice per questa grande soddisfazione, che si è conquistato e si merita. Mi dispiace per la mancata vittoria che avremmo meritato, abbiamo segnato 3 gol con azioni bellissime, ma quando vai sempre in svantaggio e recuperi poi è giusto che finisca così e quando non riesci a vincere l'importante è non perdere. Per Rodrigo questa partita è un premio al suo lavoro". (ANSA).