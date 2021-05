Semplici, un punto che vale contro un grande Napoli

NAPOLI, 02 MAG - "Lo vedremo in seguito quanto vale questo punto contro il Napoli. In questo momento vale, perché diamo continuità alle tre vittorie delle scorse settimane e diamo continuità di prestazione e di risultato". Leonardo Semplici è lo specchio della felicità per il pareggio che il suo Cagliari è riuscito in extremis a trovare al 'Maradona'. "E' un punto - dice ai microfoni di Sky - che ci deve dare consapevolezza, forza, ma soprattutto che ci deve far credere in quello che proponiamo. Il Napoli é la squadra più in forma del momento". ''Abbiamo disputato una grande partita - aggiunge il tecnico dei sardi - giocandocela come l'avevamo preparata. Abbiamo sofferto, ma anche creato tante situazioni per andare in vantaggio o pareggiare molto prima dell'ultimo episodio. Siamo stati bravi a palleggiare. Abbiamo strappato un punto meritatamente al Napoli - conclude - che è una grande squadra". (ANSA).