Tokyo: atletica; impresa Italia, cinque staffette ai Giochi

ROMA, 01 MAG - L'Italia dello sprint fa l'en-plein a Chorzow, in Polonia, nella prima giornata delle World Relays, piazzando in finale cinque staffette su cinque schierate, e soprattutto, completando il pokerissimo di qualificazioni olimpiche che era l'obiettivo della vigilia. Le prime a qualificarsi sono le azzurre Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando, Petra Nardelli e Ayomide Folorunso che conquistano la finale che vale la carta olimpica per i Giochi giapponesi. Il quartetto tricolore ha chiuso la propria batteria al terzo posto dietro a Polonia e Belgio, ma stacca il biglietto per Tokyo grazie al miglior tempo di ripescaggio (3'30"04) che assicura la finale in Polonia. Poi tocca a Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu che dominano la terza batteria della 4x100 in 38"45 davanti al Sudafrica (38"49) e alla Francia (39"08) conquistando la finale (con il miglior tempo) e ottenendo il pass per la rassegna a cinque cerchi. Ma l'Italia Team sarà in gara in Giappone anche nella 4x400 mista che debutterà nel programma olimpico di Tokyo. Protagonisti Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davide Re che hanno vinto la propria batteria in 3'16"52 (miglior crono mondiale della stagione) davanti al Belgio (3'17"23) e alla Colombia (3'17"61). La 4x400 femminile, la 4x100 maschile e la 4x400 mista si aggiungono così alla 4x400 maschile e alla 4x100 femminile che avevano ottenuto il pass ai Mondiali di Doha 2019 e consentono all'Italia di prendere parte a tutte le gare delle staffette previste ai Giochi. Domani le finali delle World Relays, con cinque staffette italiane impegnate in gara. Gli azzurri qualificati per Tokyo salgono a 235 (120 uomini, 115 donne). (ANSA).