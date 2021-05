Tokyo: tuffi;pass per Bertocchi-Pellacani nel sincro 3 metri

ROMA, 01 MAG - Bronzo in coppa del mondo e pass olimpico per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Le azzurre dei tuffi, all'Aquatics Centre che ospiterà le gare in piscina ai Giochi di Tokyo, hanno chiuso al terzo posto nel trampolino sincro nella prova in corso a Tokyo: podio che vale alle due atlete la qualificazione alla rassegna a cinque cerchi. Bertocchi e Pellacani hanno totalizzato 283.77 punti e si sono piazzate alle spalle della coppia cinese composta da Yani Chang e Yiwen Chen (317.16) e delle canadesi Jennifer Abel e Melissa Citrini Beaulieu (289.98). Salgono così a 221 (113 uomini e 108 donne) gli azzurri qualificati per Tokyo, in 24 discipline differenti con 45 pass individuali. (ANSA).