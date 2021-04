Basket: Bayern batte Ax Milano, si va alla bella

MILANO, 30 APR - Polemiche all'Audi Dome in una serie davvero magnifica. Milano si butta via in gara4 contro il Bayern Monaco (85-82) e martedì dovrà conquistarsi nella bella al Forum di Assago il pass per le Final Four di Colonia. L'Olimpia - avanti anche di 13 nel terzo periodo - sbaglia 2 liberi negli ultimi 90 secondi e permette al Bayern Monaco il canestro del sorpasso sul 83-82 con una schiacciata con fallo di Lucic. A 9 secondi dalla sirena arrivano le polemiche: fallo su Shields per i liberi del possibile contro-sorpasso ma l'instant replay tramuta il fischio in uno sfondamento su Gist. Fallo sistematico su Lucic che fa 2/2, la tripla di Datome finisce sul ferro e il Bayern di Trinchieri, condotto da uno stratosferico Zipser (16 punti con 9 tiri dal campo) e dal solito Baldwin (18), si conquista con orgoglio gara5. Per Milano non bastano i 28 punti di Delaney e i 17 di Shields. Martedì la resa dei conti. (ANSA).