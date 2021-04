Gp Portogallo: Hamilton il più veloce, quarto tempo Sainz

ROMA, 30 APR - Il campione del mondo Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp del Portogallo di Formula 1. Con il tempo di 1'19″837, comunque più alto rispetto a quello segnato in mattinata dal compagno di squadra Valtteri Bottas, il britannico della Mercedes ha preceduto di 143 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, rinnovando un duello che segnerà la stagione, e lo stesso Bottas, staccato di oltre tre decimi. Ancora un quarto posto per la Ferrari, anche se nella Fp2 a conquistarlo è Carlos Sainz con un tempo molto vicino a quello del finlandese. Charles Leclerc è scivolato dal quarto al settino gradino, staccato di mezzo secondo da Hamilton. Ottimo quinto crono per Fernando Alonso con la Alpine, che ha preceduto il collega di scuderia Esteban Ocon. Tra i migliori dieci anche Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Red Bull. Solo 15/o Sebastian Vettel con l'Aston Martin, a oltre un secondo e due dal migliore, davanti alle Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Mick Schumacher si è classificato 18/o con la Haas. (ANSA).