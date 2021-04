Atletica: World relays; Tortu, gran team con Jacobs

ROMA, 30 APR - "Marcel ed io siamo come due piloti della stessa scuderia di Formula 1. Siamo amici, facciamo squadra, poi una volta dietro il semaforo ognuno pensa per sè. Tifiamo entrambi per la Juve, lui è più Mercedes e io più Ferrari. La nostra rivalità è solo in pista ma ora vogliamo portare la staffetta azzurra alle Olimpiadi di Tokyo". Lo ha detto il velocista azzurro Filippo Tortu alla vigilia della World Relays di Chorzov, in Polonia, dove insieme con Marcel Jacobs si giocherà la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo. "Siamo molto amici ma in gara nonostante il rispetto ognuno vuole precedere l'altro - ha detto Jacobs -. Negli ultimi mesi è cambiato che io ho più sicurezza nei miei mezzi, ho lavorato molto su questo aspetto e quella medaglia d'oro mi ha dato qualcosa in più". Le due punte di diamante azzurre saranno affiancate da Davide Manenti e Federico Cattaneo, oltre al duecentista Eseosa Desalu. (ANSA).