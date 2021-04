Calcio: Pioli, futuro? Conti alla fine,avanti per mia strada

MILANO, 30 APR - "Ho sempre avuto il sostegno del club e della proprietà. Il Milan è un grande club e ci sono grandi aspettative ma siamo concentrati sulle prossime partite. Le valutazioni si fanno solo alla fine. Io sono convinto di quello che sto facendo, vado avanti per la mia strada" lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Benevento a San Siro, una delle ultime cinque partite di campionato, decisive per la lotta Champions. "I giudizi saranno reali solo a fine campionato - la risposta di Pioli a qualche critica sul suo operato - se saremo fuori dalle prime quattro, saranno negativi e viceversa. Solo noi e Roma abbiamo giocato così tanto e avete visto cosa è successo con gli infortuni ieri ai giallorossi. Ma i commenti sul mio e nostro rendimento non ci toccano". (ANSA).