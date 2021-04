Sport: Malagò 'Legge? Ora serve cambiarla in meglio'

ROMA, 30 APR - "La legge di riforma sullo sport c'è. Ricordare che non è piaciuta a molti non serve a nulla, bisogna invece fare il possibile nel più breve tempo per correggere le cose che non piacciono al mondo dello sport". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine dell'ultima Giunta nazionale prima delle elezioni del 13 maggio. (ANSA).