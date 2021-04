Fiorentina: Iachini, la squadra ha chiesto il ritiro anticipato

ROMA, 30 APR - "I giocatori a inizio settimana mi hanno chiesto di anticipare il ritiro e mi ha fatto piacere, dimostra quanta voglia hanno di affrontare nel modo giusto questa partita". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, in vista della trasferta di domenica con il Bologna, una gara molto importante per in ottica salvezza. Da stasera quindi scatterà il ritiro e domani la squadra partirà per il capoluogo emiliano. "Non dobbiamo guardare alle dirette rivali né metterci a fare calcoli, bensì preparare una sfida per volta puntando a portare via sempre il massimo - la raccomandazione del tecnico viola -. Da quando sono tornato ho cercato di lavorare prima di tutto sulla paura, mi auguro che i risultati e le prestazioni delle ultime gare abbiano tramesso più fiducia e serenità anche se non bisogna mai abbassare la guardia". La Fiorentina anche domenica si affiderà al suo giovane e corteggiatissimo goleador Dusan Vlahovic: "Se è distratto dalle voci di mercato? No, sta continuando ad allenarsi con umiltà e così deve fare - ha rimarcato Iachini -. Nel calcio non conta quello che hai fatto la gara prima, ma in quella dopo". (ANSA).