Calcio: Inter; Steven Zhang ad Appiano Gentile

MILANO, 30 APR - Steven Zhang torna ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida dell'Inter contro il Crotone, che potrebbe regalare lo scudetto ai nerazzurri. Il presidente è arrivato da poco al centro sportivo dell'Inter, dove sono presenti l'allenatore Antonio Conte, gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello e il direttore sportivo Piero Ausilio, per seguire la rifinitura di Lukaku e compagni prima di pranzare con il tecnico e la dirigenza. Il numero uno nerazzurro non dovrebbe invece far parte del gruppo che partirà per la trasferta di Crotone. (ANSA).