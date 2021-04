Moto: Spagna; Antonelli il più veloce in libere Moto3

ROMA, 30 APR - Il pilota italiano Niccolò Antonelli, in sella a una Ktm, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del gran premio di Spagna nella classe Moto3, in corso sul circuito di Jerez de la Frontera. Secondo miglior tempo per l'argentino Gabriel Rodrigo su Honda, terzo lo svizzero Jason Dupasquier su Ktm. Il leader della classifica mondiale Pedro Acosta ha fatto il 13mo tempo. Quanto agli altri italiani, Denis Foggia ha fatto il sesto tempo, Andrea Migno settimo, Stefano Nepa nono e Roano Fenati decimo (ANSA).