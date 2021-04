E.League: Roma perde tre giocatori per infortunio in 37'

ROMA, 29 APR - Incredibile ma vero: la Roma, in campo contro il Manchester United per la semifinale di andata d'Europa League, ha perso ben tre giocatori, esaurendo quindi gli slot per i cambi, nei primi 37 minuti delle partita. Il primo a uscire, dopo nemmeno cinque minuti di gioco, è stato Veretout, fermato da un infortunio muscolare e costretto a lasciare il posto a Villar. Poi, al 28', è uscito il portiere Pau Lopez, dopo aver parato un bel tiro di Pogba: ricadendo sembra essersi procurato una lussazione alla spalla e il medico gli ha detto di uscire anche se lo spagnolo avrebbe voluto provare a restare fra i pali. Terzo infortunio della Roma all'Old Trafford al 37', quando Spinazzola ha dovuto lasciare il posto a Bruno Peres, mentre il tecnico Fonseca ha fatto una smorfia per esprimer tutto il proprio disappunto (ANSA).