Liga: Barcellona ko col Granada, manca sorpasso in vetta

ROMA, 29 APR - Il Barcellona manca l'occasione di portarsi in vetta alla Liga a cinque giornate dalla fine del campionato, subendo una inattesa sconfitta in casa ad opera del Granada in un incontro di recupero. In vantaggio con Messi nel primo tempo, i blaugrana si sono fatti rimontare dalle reti di Machis al 18' e Molina al 34' della ripresa. La squadra di Ronald Koeman resta così ferma a 71 punti, seconda a pari merito col Real Madrid, e a due lunghezze dall'Atletico che resta solo in testa nonostante la sconfitta subita domenica scorsa dall'Athletic Bilbao. Il Granada è ottavo, con 45 punti. (ANSA).