Giro Romandia: Colbrelli vince la seconda tappa

ROMA, 29 APR - L'azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) ha vinto in volata la seconda tappa del Giro di Romandia, La Neuveville-Saint Imier di 165 chilometri, battendo in volata il neozelandese Patrick Bevin e lo svizzero Marc Hirschi. Dopo il secondo posto di ieri alle spalle di Peter Sagan, il 30enne Colbrelli ha conquistato così la sua prima vittoria della stagione. Al comando della classifica generale resta l'australiano Rohan Dennis (Ineos). Proprio la squadra del leader ha tenuto sotto controllo la corsa fino all'ultima salita, al Vue des Alpes, quando Dennis ha allungato insieme ad un gruppetto di una trentina di corridori, comprendente anche Colbrelli e Diego Ulissi, poi quinto al traguardo. La Bahrain ha lavorato bene e ha messo l'azzurro nelle condizioni di imporsi. "Ieri è andata bene per Sagan, oggi ha funzionato per me e sono felice - ha commentato -. Nell'ultima salita sono riuscito a tenere duro". La terza tappa, domani, prevede un anello con partenza e arrivo a Estavayer, sulle rive del lago di Neuchatel, offre ancora un terreno favorevole per i velocisti. (ANSA).