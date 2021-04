Gp Spagna_ Marquez, mio obiettivo è essere più costante

ROMA, 29 APR - "Il mio obiettivo è essere più costante, rispetto a Portimao, la condizione fisica non è molto diversa e spero di guidare meglio". Parola di Marc Marquez nella conferenza stampa che anticipa il Gran Premio della MotoGp a Jerez de la Frontera, in Spagna. "Sappiamo dove dobbiamo migliorare - aggiunge il campione della Honda -, il limite non riguarda la moto o le gomme ma me. Portimao è stato in weekend davvero speciale. Qui mi sembra tutto sia più tranquillo. E' importante, mi sembra un weekend normale. Voglio guidare, guidare bene, accumulare giri, trovare la posizione giusta sulla moto. Abbiamo ancora bisogno di tempo e chilometri". (ANSA).