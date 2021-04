Moto: Aprilia Racing partecipa alla MotoGp fino al 2026

MILANO, 29 APR - Aprilia Racing, punta tecnologica del gruppo Piaggio, ha siglato con Dorna Sports(la società spagnola che gestisce il FIM Road Racing World Championship Grand Prix ) un accordo quinquennale per la partecipazione con Aprilia Official Factory Team al campionato del mondo MotoGP fino al 2026. Aprilia Racing, ricorda una nota che segue i conti trimestrali, è rientrata nella massima competizione motociclistica nel 2015 accompagnata dal Team Gresini, dal prossimo anno schiererà in pista le RS-GP ufficiali e sarà quindi presente come team factory. Aprilia ha conquistato nella sua giovane storia 54 titoli mondiali, 38 nel Motomondiale, 7 in Superbike e 9 nelle discipline Off Road. Con 294 affermazioni nei GP, è il marchio europeo che ha vinto più gare nel Motomondiale. (ANSA).