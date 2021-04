Calcio: statunitense Marsch nuovo tecnico del Lipsia

ROMA, 29 APR - Jesse Marsch, 47enne allenatore statunitense attualmente al Salisburgo, dal primo luglio sarà il nuovo tecnico del Lipsia. Prenderà il posto di Julian Nagelsmann appena ingaggiato dal Bayern. Marsch, che avrà un contratto biennale, torna da numero uno sulla panchina del Lipsia, sulla quale c'era già stato nel 2018-19 da numero due di Ralf Rangnick. Con il Salisburgo Marsch ha vinto il titolo l'anno scorso e sta per vincerlo anche quest'anno. Nel 2020 ha conquistato anche la Coppa d'Austria. Ex assistente allenatore della squadra nazionale di calcio degli Stati Uniti, Marsch, nato nel Wisconsin, è da tempo considerato un tecnico molto promettente. "È il tecnico che fa per noi, ed ha l'enorme vantaggio di conoscere la squadra, la città e soprattutto la nostra cultura di club", ha detto Oliver Mintzlaff, ds del Lipsia, dando notizia dell'ingaggio di Marsch. (ANSA).