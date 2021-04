Basket: Nba; disastro Hawks e Kings,ai playoff Sixers e Suns

ROMA, 29 APR - Primi verdetti in Nba, dopo il turno giocato questa notte. I risultati infatti già promuovono ai playoff le prime due in classifica , sia a est che a ovest, cioè rispettivamente Nets e Sixers da una parte, e Utah e Phoenix dall'altra. I Sixers hanno inflitto una durissima sconfitta agli Atlanta Hawks per 127-83, Utah Jazz ha fatto altrettanto con i Sacramento Kings con un clamoroso 154-105. Meno eclatante ma comunque efficace il risultato di 109-101 con cui Phoenix ha liquidato i Clippers, terza in classifica nella Western, approdando ai playoff dopo un digiuno di 11 anni. Serata negativa anche per l'altra formazione di Los Angeles, i Lakers, ancora privi di Lebron James e ormai pallido ricordo del team che trionfò nella passata stagione. Stavolta sono stati messi sotto dai Wizards per 116-107, perdendo ancora terreno rispetto ai Denver, che occupa il quarto posto e che stanotte ha piegato i Pelicans per 114-112. In chiave playoff, inatteso scivolone casalingo di Memphis, battuta da Portland per 130-109, e ora l'ottavo posto traballa ma resiste, visto che gli Spurs, noni, hanno perso anche loro per mano di Miami, 116-111. Serata negativa anche per gli Hornets: hanno perso 120-111 con Boston, e mantengono l'ultimo posto utile per i playoff, con Indiana sempre più vicino. (ANSA).