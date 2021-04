E.League: Fonseca, "ambiziosi, lotteremo per tifosi e club

ROMA, 28 APR - "Questa partita è contro una grande squadra, forse la favorita per vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la gara. Sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il Manchester ma abbiamo le nostre ambizioni". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Europa League con il Manchester United. "Non sempre arriviamo in una semifinale, capiamo l'importanza del momento - ha aggiunto commentando il saluto dei tifosi alla squadra prima della partenza da Trigoria -. Li abbiamo visti ed è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per loro, per la città e per il club". (ANSA).