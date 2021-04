Giovani Rally Italia Talent corrono Campionato italiano

ROMA, 28 APR - Un'altra grande soddisfazione per Aci Rally Italia Talent. Sei giovanissimi, tra cui ben 4 ragazze, provenienti dal Grande Fratello dei motori partecipano al Campionato Italiano Rally. Luca Bortot in equipaggio con Silvia Croce, Sara Carra con Federica Botta e Fabio Solitro con Arianna Zanin dopo il positivo esordio al Rally di Sanremo con la DR1 SR del LM Motorsport Racing Team dell'appassionato Marco Limoncelli parteciperanno al prossimo Rally Targa Florio che si disputerà il 7 e 8 maggio. Con la partecipazione di questi 6 ragazzi, Aci Rally Italia Talent si conferma ancora una volta il trampolino di lancio di tanti ragazzi nel mondo dei rally, infatti il 52% degli iscritti ha in seguito partecipato ad almeno un rally Nel caso di questi 6 ragazzi la partecipazione è stata possibile grazie alla grande passione di Marco Limoncelli patron della Scuderia LM Motorsport Racing Team. Scopri il Rally che c'è in te: questo è in due parole Aci Rally Italia Talent, un Format sportivo ideato nel 2014 da Renzo Magnani e organizzato in collaborazione con Aci Sport, aperto a tutti, con o senza esperienza di gare, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, in particolare a chi non ha mai corso e aperto anche ai minorenni, l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare gratuitamente almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally. L'obiettivo non è però solo quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza stradale per la guida di tutti i giorni per migliorare il controllo dell'auto in ogni situazione, attività di formazione che si rivolge soprattutto ai più giovani Le iscrizioni per le prossime Selezioni regionali sono ancora aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).