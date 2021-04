Tokyo: organizzatori, solo a giugno decideremo su spettatori

ROMA, 28 APR - Ora è ufficiale. Solo a giugno, hanno annunciato oggi gli organizzatori dei Giochi di Tokyo 2020, verrà deciso quanti spettatori - se ce ne saranno - saranno ammessi negli impianti di gara, poiché le ondate di coronavirus sollevano nuove incertezze. Di certo, sarà "molto difficile" che alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi ci siano gli stadi pieni, ha detto la presidente del Comitato organizzatore, Seiko Hashimoto. "Mentre si segue l'evolversi della situazione con i contagi in Giappone che coinvolgono nuovi ceppi del virus - le parole del Comitato - abbiamo concordato che una decisione in merito alla capacità di pubblico nelle sedi olimpiche e paralimpiche sarà presa a giugno". "La sicurezza è la priorità - ribadisce Hashimoto -. Per questo dobbiamo guardare la situazione e considerare di conseguenza. Al momento, pensare di avere sedi piene è molto difficile". (ANSA).