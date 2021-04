Il Lipsia prepara il futuro, Marsch dopo Nagelsmann

ROMA, 28 APR - Il Lipsia prepara il dopo Nagelsmann. L'addio a fine stagione dell'allentore-visionario, che guiderà il Bayern Monaco per alcuni anni, deve essere assorbito nel miglior modo possibile dalla dirigenza del club. E' già toto-candidati per la successione alla guida tecnica della squadra dell'ex Germania Est, con lo statunitense Jesse Marsch del Salisburgo e Oliver Glasner, attuale tecnico del Wolfsburg, in vantaggio sul cileno Mauricio Pellegrino. Secondo il 'Kicker', alla fine, sulla panchina del Lipsia dovrebber sedersi proprio Marsch, 48 anni, che già fa parte dell'entourage della Red Bull, proprietaria di Lipsia e Salisburgo, e a Lipsia ha lavorato come vice di Ralf Rangnick. (ANSA).