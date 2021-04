Europa League: Roma a Manchester contro lo spauracchio United

ROMA, 28 APR - I numeri della Roma in casa del Manchester United, per gli esperti di Sisal Matchpoint, sono inequivocabili e fanno pendere la bilancia a favore dei 'Red Devils', favoriti a 1,57 rispetto al 5,75 dei capitolini, mentre per il pari si scende a 4,25. Il divario si allarga ancora di più per ciò che riguarda il doppio confronto con gli inglesi, avanti 1,40 contro il 3,00 dei romanisti. I giallorossi a segno all'Old Trafford si gioca a 1,52. Nonostante la sfida tra Manchester United e Roma presenti tante giovani stelle, Rashford da un lato e Borja Mayoral dall'altro, sono due bomber stagionati a prendersi la ribalta: Edinson Cavani e Dzeko. Entrambi, nel corso della carriera, hanno fatto male all'avversaria di domani sera: il numero 7 dei Red Devils ha segnato 9 reti ai capitolini, mentre il 'Cigno di Sarajevo' ha messo il timbro in sette occasioni contro lo United, cinque delle quali proprio al 'Theatre of Dreams'. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, una sesta marcatura di Dzeko in casa della formazione di Solskjaer pagherebbe quattro volte la posta, mentre il 'Matador' che arriva in doppia cifra contro la Roma si gioca a 2,25. Contemporaneamente alla sfida dell'Old Trafford, va in scena l'altra semifinale, quella tra Villareal e Arsenal, con gli spagnoli favoriti, nella sfida d'andata, a 2,50, contro il 3,00 dei Gunners e con il pareggio leggermente più alto, dato a 3,25. Equilibrio sostanziale, anche se a parti invertite, in ottica-qualificazione: i ragazzi di Arteta in finale si giocano a 1,80, mentre il Villareal che prende il volo per Danzica è a 2,00. (ANSA).