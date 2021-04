Moto: il team VR46 di Valentino Rossi in MotoGp dal 2022

ROMA, 28 APR - Il team VR46 gareggerà nella MotoGp dalla prossima stagione e lo farà per almeno quattro anni, ossia fino al Mondiale 2026. E' il frutto di un accordo fra Tanal Entertainment Sport & Media, la holding che fa capo al principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con VR46 Team, la società di Valentino Rossi. Nel 2022 il VR46 Team debutterà nella classe MotoGp assieme a Tanal Entertainment Sport & Media con Saudi Aramco, come nuovo main sponsor per il periodo 2022/26: in pista scenderà il nuovo ARAMCO Racing Team VR46 con il supporto di altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già molto coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il proprio ingresso nel Mondiale della MotoGp 2022 con VR46 Team. (ANSA).