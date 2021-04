Basket, Nba: Doncic no-limits, Dallas strapazza Golden State

ROMA, 28 APR - Luka Doncic è l'uomo del terzo tempo: segna infatti 23 dei 39 punti rifilati a Golden State solo nell'ultima frazione di gioco, trascinando i Dallas Mavericks a un successo che non ammette discussioni (133-103). La notte dell'Nba regala, per il resto, altri spunti interessanti: come il grande ritorno di Nicolò Melli, che ha approfittato per ritrovare confidenza con il canestro: l'azzurro ha garantito ai 'suoi' 13 punti in 12', ottenendo la miglior prestazione di una stagione assai strana. Vincono anche gli Oklahoma City Thunder (119-115 sul campo dei Boston Celtics), interrompendo così una deprimente striscia di sconfitte di fila (14). Determinanti, a tal proposito, i 24 punti di Lu Dort. Ko interno dei Toronto Raptors (103-116), a Tampa Bay, contro i Brooklyn Nets, che s'impongono in rimonta e possono sfoggiare ben sette cestisti in doppia cifra, ma soprattutto il Kevin Durant, che questa volta mette in tasca un da 17+10. Un successo importante per Brooklyn, che vale la conquista matematica dei Playoff. Affermazioni in trasferta per Milwaukee a Charlotte (con un Antetokounmpo da 29) e di Portland a Indiana (9 triple per Anfernee Simons). Infine, Minnesota si aggiudica la terza partita in fila. (ANSA).