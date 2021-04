Champions: Real Madrid-Chelsea 1-1

ROMA, 27 APR - Real Madrid e Chelsea hanno pareggiato 1-1 nell'andata della semifinale di Champions League. Inglesi in vantaggio al 14' del primo tempo grazie alla rete di destro Pulisic. Il Real trova il pareggio poco prima della mezzora: al 29' la girata di Benzema vale l'1-1 per gli spagnoli. La ripresa non cambia il risultato maturato dopo il primo tempo dell'Alfredo Di Stefano. La gara di ritorno è in programma mercoledì 5 maggio a Stamford Bridge. (ANSA).