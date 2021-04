Ciclismo: Romandia; a Dennis il prologo, Ganna e Cattaneo noni

ROMA, 27 APR - Rohan Dennis (Ineos-Grenadiers), con il tempo di 5'26"67, ha stravinto il cronoprologo del Giro di Romandia di ciclismo, disputato sulle strade di Oron (Svizzera) e lungo 4.050 metri. L'australiano è letteralmente volato sul tracciato che portava a 700 metri d'altezza e presentava una pendenza massima del 9,5%, precedendo il gallese Geraint Thomas, suo compagno di squadra, a 8". Terzo un altro corridore della Ineos, l'australiano Richie Porte, che ha invece accusato un ritardo di 9". Quarto il francese Remi Cavagna, a 11", e quinto lo svizzero Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) con lo stesso tempo, ma preceduto di millesimi. Non benissimo Filippo Ganna: il campione del mondo a cronometro ha chiuso la prova con il tempo di 5'41", accusando un ritardo di 14"39 da Dennis e collocandosi al nono posto, a pari merito con Matthias Cattaneo (pure lui a 14"39). Domani è in programma la prima tappa in linea, la seconda del Romandia, da Aigle a Martigny, lunga 168,1 chilometri e con numerosi saliscendi. (ANSA).