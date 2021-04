Bayern, il saluto di Flick: "Un onore poterlo allenare"

ROMA, 27 APR - Hans-Dieter Flick i tifosi e il mondo Bayern, con un messaggio pubblicato sul sito del club più titolato di Germania. "Gli ultimi due anni sono indimenticabili. Mi sono piaciute molto le emozioni, le vittorie, i titoli, ma anche il lavoro quotidiano in campo: è stato incredibile - le parole di Flick -. Il successo può essere raggiunto solo insieme! Un allenatore non è niente senza la propria squadra: ho avuto la fortuna di incontrare giocatori fantastici qui a Monaco e uno staff che ha svolto un lavoro incredibile. Un ringraziamento speciale va al presidente Herbert Hainer, così come a tutti i dirigenti come Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic". "Grazie - conclude - per avermi dato l'opportunità di allenare questa grande squadra. C'è solo un aspetto negativo: non abbiamo potuto festeggiare questi grandi successi insieme ai nostri tifosi. Mi sono mancati in ogni partita. Auguro il meglio al Bayern Monaco, è stato un grande onore per me poterlo guidare dalla panchina". (ANSA).