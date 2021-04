Il portiere Navas con il Paris Saint-Germain fino al 2024

ROMA, 26 APR - Nell'antivigilia della semifinale d'andata valida per la Champions Legue, contro il Manchester City di Pep Guardiola, il Paris Saint-Germain chiude la porta. Anzi, la blinda. Il club più titolato di Francia ha comunicato che il portiere costaricano Keylor Navas ha firmato per un ulteriore anno: Navas era legato al PSG da un contratto in scadenza nel 2023, da oggi lo è fino al 2024. Lo ha comunicato lo stesso club parigino su Twitter. (ANSA).