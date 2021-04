Elezioni Coni:candidata Bellutti "non scontato orientamento voto

ROMA, 26 APR - "Ogni grande elettore saprà scegliere tra il rimanere ancorato oppure accettare il grande valore di una sfida per cambiare il futuro. Credo non si possa dare per scontato che i grandi elettori siano orientati senza aver sentito i programmi". Antonella Bellutti, candidata alla presidenza Coni, presenta il suo programma in vista delle elezioni del 13 maggio. "Lo sport è un bene primario della nostra società che deve avere un Ministero con portafoglio - sottolinea Bellutti -. Voglio dare voce a chi non si riconosce nell'attuale gestione sportiva, che non l'approva. Una dirigenza alla quale riconosco buona fede e passione, ma dalla quale sono distante nel modo di gestire lo sport per come lo intendo". Infine conclude: "Se sarò eletta presidente la segretaria generale sarà Stefania Passaro. Per la Giunta si presenterà in quota tecnici Manuela Benelli e sarà vicepresidente. Istituirò inoltre una struttura per le atlete in maternità, il cui coordinamento sarà affidato a Lara Lugli". (ANSA).