Tennis: ranking; Nadal dietro a Djokovic, Berrettini decimo

ROMA, 26 APR - Rafa Nadal insidia il trono di Nole Djokovic, e l'Italia è sempre più in alto. La classifica Atp vede ancora al comando (318 le settimane sul trono) il serbo, tornato in vetta dopo l'ottavo titolo a Melbourne nel gennaio 2020: alle sue spalle si rivede Nadal reduce dal successo, il 12/o, a Barcellona. Lo spagnolo allunga a 814 le settimane consecutive in top ten. Scavalcato così il russo Daniil Medvedev, che scivola al terzo posto davanti all'austriaco Dominic Thiem, seguito da Stefanos Tsitsipas. Mantiene il nono posto l'argentino Diego Schwartzman, minacciato da vicino però da Matteo Berrettini, che con il titolo conquistato a Belgrado si porta a meno a 197 punti dal 'Peque' rafforzando il suo piazzamento nella top ten. Jannik Sinner una settimana dopo il suo ingresso tra i top 20 ritocca ulteriormente il suo best ranking salendo al 18/o posto. (ANSA).