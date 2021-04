Sport: Ics e Anci, al via bandi per impianti sportivi

ROMA, 26 APR - Al via i bandi di finanziamento per impianti sportivi. Si chiamano "Sport Missione Comune 2021" e "Comuni in Pista 2021", dedicati agli Enti Territoriali, ai quali si aggiunge "Sport Verde Comune 2021", la misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico. Lo rendono noto l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e l'Anci (ANCI). Il progetto intende fornire a tutti i Comuni e alle Città Metropolitane che vogliono investire nello Sport, gli strumenti, anche in chiave di supporto tecnico, in grado di dare un utile contributo all'effettiva ed efficace ripartenza. Dal 29 aprile 2021, sarà quindi possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell'impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. Oltre 150 milioni di euro a disposizione per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021, per i due bandi. La novità di quest'anno è la possibilità di ottenere mutui senza interessi fino a 25 anni per chi presenterà le istanze entro il 30 ottobre 2021. Le domande pervenute oltre tale data e fino al 5 dicembre 2021 potranno ottenere mutui senza interessi fino a 20 anni per interventi considerati prioritari (es. orientati allo sviluppo sostenibile, …) o con un tasso d'interesse ridotto del 90% per interventi ordinari. Nel catalogo delle opportunità anche il mutuo denominato "Sport Verde Comune", destinato agli interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi degli Enti Locali che prevede il totale abbattimento degli interessi fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di € 500.000,00. "Le infrastrutture rappresentano una fondamentale leva di sviluppo e rilancio dei territori - ha detto il presidente del Credito Sportivo, Andrea Abodi - ricoprendo un ruolo socialmente sempre più importante per il miglioramento della qualità della vita delle nostre Comunità, a partire da chi pratica lo sport a tutti i livelli". (ANSA).