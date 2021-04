Basket: Nba; Nets piegano anche i Suns e volano a Est

ROMA, 26 APR - I Nets si confermano la formazione più forte della Nba in questa fase del campionato. Nell'ultimo turno la formazione di Brooklyn ha battuto nettamente per 128-119 i Suns, seconda della classe nella Western Conference. Protagonista della serata Kyrie Irving con 34 punti e 12 assist, e Kevin Durant con 33 punti. Fra i Nets migliore in campo è stato Devin Booker, autore di 36 punti. Brutta sconfitta per i Bucks a opera degli Atlanta Hawks. La formazione di Gallinari (15 punti di personale per lui) ha vinto con il punteggio di 111-104. Nonostante i 31 punti e 14 assist del fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo, il team di Milwaukee ha dovuto alzare bandiera bianca davanti ai rivali guidati da Bogdan Bogdanovic, in gran serata e autore di 32 punti. In chiave playoff importante vittoria degli Hornets per 125-104 sui Boston Celtics. Continuano a sperare anche i Wizards, usciti vincitori dalla sfida contro i Cavs per 119-110. E così pure Memphis che ha battuto Portland e agganciato l'ultima posizione di classifica buona per i playoff. (ANSA).