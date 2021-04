Calcio: Premier; pari col Leeds, United pensa alla Roma

ROMA, 25 APR - Il Manchester United, prossimo avversario della Roma nelle semifinali di Europa League, è stato fermato sullo 0-0 in campionato dal Leeds, che nel turno precedente aveva imposto il pari anche al Liverpool. Un risultato quasi indolore per i Red Devils, lontani dalla vetta - il City è avanti di 10 punti dopo 33 giornate - ma anche dalla quinta in classifica e quindi quasi certi dell'approdo in Champions, anche se punterebbero a entrarci dalla porta principale vincendo la Coppa. Reduce da cinque vittorie di fila, la squadra di Ole Gunnar Solskjaer non ha sprecato troppe energie contro quella di Bielsa, tenendo in panchina alcuni titolari e mancando di trasformare le occasioni avute. "Dovremmo vincere ogni singola partita per fare pressione sul City e questi sono due punti persi che li rendono molto sicuri - il commento del tecnico norvegese -. Ora abbiamo davanti le due semifinali e il Liverpool in mezzo, ma è la fine della stagione e ogni partita è importante". (ANSA).