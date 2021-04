Benevento: Vigorito, speravamo in cambio di rotta

BENEVENTO, 25 APR - Dopo il ko casalingo con l'Udinese, il Benevento resterà in silenzio stampa. Ad annunciarlo è stato il presidente del club giallorosso, Oreste Vigorito. "La decisione, naturalmente, non riguarda né la stampa, né i giornalisti. È un momento delicato - ha detto Vigorito -, speravamo in un cambio di rotta che non c'è stato. È un pomeriggio difficile". "Sarei falso se dicessi che non sono preoccupato ma credo - ha aggiunto il presidente - che si troverà una via d'uscita. Mancano ancora 15 punti alla fine del campionato, vediamo cosa succede", (ANSA).