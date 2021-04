Vanessa Ferrari "bronzo simbolo di resistenza, dedica a Italia"

ROMA, 25 APR - "Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte. Nonostante questo non ho mai mollato. Dedico questa medaglia all'Italia intera in una data così importante per il nostro Paese, il 25 aprile, giorno della liberazione". Sono le parole di Vanessa Ferrari dopo il bronzo vinto agli Europei di ginnastica artistica sulle note di 'Bella Ciao. "Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia che sta flagellando il mondo intero, per poter tornare a riempire i palazzetti, riaprire le palestre, far ripartire le società". (ANSA).