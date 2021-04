Superlega: Marotta "momento tragico calcio, basta litigare"

ROMA, 25 APR - "Non abbiamo ricevuto nulla e non conosciamo il contenuto, Di sicuro siamo in un momento tragico del momento del calcio, un momento di elevatissima litigiosità che porta a nascondere il grande problema, che è quello della sostenibilità": così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, sulla lettera che 11 club di Serie A hanno inviato alla Lega per chiedere sanzioni contro le società (tra cui l'Inter) che avevano aderito alla Superlega. "Il modello attuale non funziona - ha detto Marotta a Dazn prima di Inter-Verona -, non dà garanzie. Parliamo di riforma del calcio con un format diverso invece di litigare". (ANSA).