Calcio donne: Coppa Italia; Roma elimina Juve e va in finale

ROMA, 25 APR - La Roma si è qualificata per la prima volta nella sua storia alla finale della coppa Italia femminile, eliminando la Juventus. Dopo aver vinto all'andata 2-1, a Torino la squadra allenata da Betty Bavagnoli ha perso 3-2 ma si è imposta grazie alle reti segnate in trasferta. L'altra finalista è il Milan, che ieri ha eliminato l'Inter. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio grazie ad una rete di Pedersen, la Juventus si è fatta rimontare dalle giallorosse per i gol di Thomas al 32' e Lazaro al 37, reagendo poi troppo tardi con i gol nel recupero di Girelli e Gama. (ANSA).